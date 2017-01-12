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Engelliler İl Spor Merkezleri'ne ilgi arttı

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:54

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Engelliler İl Spor Merkezleri'nde spor yapanların sayısı 6 bin 54 oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkezlerde, 18 Mayıs 2016 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasında spor yapan engelli sayısı, bedensel engellilerde bin 210, işitme engellilerde 579, görme engellilerde 619, özel sporcularda ise 3 bin 646'a yükseldi.

Bedensel engellilerde en yüksek sporcu sayısına sahip branş 508 kişiyle yüzme olurken, tekerlekli sandalye basketbolda 194, atletizmde 161 kişi spor yaptı.

İşitme engellilerde badminton 128, judo 70, güreş ise 67 sporcuyla ilk 3 sırayı alırken, görme engellilerde golbol 198, judo 165, yüzme de 154 sporcuyla en fazla ilgi gösterilen üç branş oldu.

Özel sporcularda bin 414 sporcuyla yüzme branşı başı çekerken, atletizme 853, basketbola ise 556 kişi ilgi gösterdi.

"Antrenörlerimiz Engelleri Aşıyor Projesi"nin 2014 yılında tamamlanmasının ardından, engelli vatandaşlara sporu sevdirmek, onları spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmek, toplumda spor kültürü oluşturmak ve spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen merkezlere, Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Başvuru yapan kişi 3 ayrı branş seçebiliyor ve isteği doğrultusunda, yeterliliklerine göre ilgili branşlara yönlendiriliyor. Konusunda uzman antrenörler tarafından çalıştırılan kişi, rehabilite ve entegre programının yanı sıra performans amaçlı olarak da kulüplere ya da milli takımlara yönlendirilebiliyor.


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