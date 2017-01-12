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Konya'da kış

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:04

KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden yağış nedeniyle, kar kalınlığı bazı mahallelerde 1,5 metreye ulaştı.

Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağır kış koşullarının yaşandığı Konya'nın Derebucak ilçesinin taşra mahallelerinde, günlerdir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Evlerin büyük bölümü, beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki birçok araç ise adeta görünmez hale geldi. Karın yüksekliği, yerleşim merkezlerinde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Gencek Mahallesi'nde çok sayıda mahalle sakini, kar yığınlarının altında kalan evlerinin önünü temizleyip açabilmek için saatlerce süren yoğun bir uğraş veriyor.

Yerleşim merkezinde iş makinelerinin açtığı yollarda kar yığınları, tüneli andıran görüntüler oluşturuyor.

İlçede hasar gören enerji nakil hatları nedeniyle saatlerdir karanlıkta kalan vatandaşlar, küçük mutfak tüpleri ya da mumla evlerini aydınlatmaya çalışıyor.

Derebucak Belediyesi ekipleri de ilçe merkezi ve dış mahalleleri ulaşıma açık tutabilmek için günlerdir yoğun bir mesai yürütüyor.

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