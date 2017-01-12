Tarım satış kooperatif ve birliklerine "intibak" düzenlemesi

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ANKARA (AA) - Tarım satış kooperati̇fleri ve birliklerinin, örnek ana sözleşme değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Tarım Satış Kooperati̇fi̇ ve Tarım Satış Kooperati̇fleri̇ Bi̇rli̇ği̇ Örnek Anasözleşme Deği̇şi̇kli̇kleri̇ne İnti̇bak Usul ve Esaslarının Beli̇rlenmesi̇ne Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu değişiklikler, bugün itibarıyla tarım satış kooperatif ve birliklerine tebliğ edilmiş sayılacak. Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde örnek ana sözleşmelerdeki değişikliklere intibak işlemlerini gerçekleştirmeyen kooperatif ve birlikler dağılmış sayılacak.

Kooperatif ve birliklerin, söz konusu değişikliklere intibak işlemleri, yönetim kurulu kararıyla yapılacak, ayrıca genel kurul kararı aranmayacak.