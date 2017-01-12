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Denizli'de yangın: 3 ölü

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:08

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne, baba ve kızları hayatını kaybetti.

Dağmarmara Mahallesi'nde Halil Göktürk'e ait evde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın sırasında evin dışına çıkan Halil Göktürk'ün, daha sonra karısı ve kızını kurtarmak için eve girdiği, bu sırada da çatının çöktüğü öğrenildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, Halil Göktürk (44), eşi Habibe (43) ve kızı Gülben Göktürk (13) hayatını kaybetti.

Cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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