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Van'da öğrencileri "ısıtan yardım"

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:15

VAN (AA) - Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Özalp ilçesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yaptı.

Çetin kış şartlarına rağmen kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için büyük çaba sarf eden VEDAŞ ekipleri, bir yandan da sosyal sorumluluk projesi yürüterek, örnek bir davranış sergiliyor.

Öğrencilerin okula giderken üşümemesi için harekete geçen ekipler, kurum tarafından alınan kışlık giysi ve ayakkabıları Özalp'a 25 kilometre mesafedeki Yarımağıl İlköğretim Okulundaki 25 öğrenciye dağıttı.

VEDAŞ Müdürü Beytullah Özbayram, yaptığı açıklamada, bölgede elektrik dağıtım işlerinin yanı sıra, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere de katkıda bulunduklarını söyledi.

Bölgede kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiğini anlatan Özbayram, "Daha önce bu okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerin olduğu tarafımıza iletilmişti. Biz de şirket olarak bir katkı sağlamak istedik. Bu kapsamda 25 öğrencimize atkı, bere, ayakkabı ve mont gibi onları kışın soğukta koruyacak hediyeler verdik." dedi.

Özbayram, çocukların yüzündeki gülümsemeyle mutlu olduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler her sene yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl da çocuklar için bu gibi yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin okula gelirken üşümemeleri için böyle bir yardımda bulunduk. Bu yardımlarla şirketimizin ve daha önemlisi devletimizin sıcak yüzünü öğrencilerimize göstermiş oluyoruz. Devletimizin bu çocukları unutmadığını ve yanlarında olduğunu gösterdik."

Sınıf öğretmeni Nuriye Yeni de yardımlar ile öğrencilerin uzun kış mevsimini üşümeden geçireceklerini dile getirdi.

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