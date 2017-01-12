Nobel ödüllü genetik bilimci Smithies öldü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHAPEL HILL (AA) - Nobel ödüllü genetik bilimci Oliver Smithies, 91 yaşında hayata veda etti.

Eşi Dr. Nobuyo Maeda, genetik alanında önemli buluşlara imza adan Smithies'in evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bilim adamının uzun yıllar görev yaptığı Kuzey Carolina Üniversitesinin Sözcüsü MC VanGraafeiland, Smithies'in ölümünü bilim dünyası için büyük bir kayıp olarak niteledi.

Smithies, 2007'de DNA'nın yeniden bir araya getirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü. Smithies, ödülü Amerikalı meslektaşı Mario Capecchi ve İngiliz bilim adamı Sir Martin Cardiff ile paylaşmıştı.

Smithies'in geliştirdiği ve farelerde genlerin değiştirilmesini sağlayan teknik, obezite, kanser, kistik fibroz ve diğer hastalıklarla ilgili genetik araştırmalarda önemli ilerleme kaydedilmesine yardımcı olmuştu.



