Toplanan inek sütü miktarı kasımda arttı

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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 716 bin 310 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı kasımda, yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 716 bin 310 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 17,1 artışla 132 bin 640 tona, inek peyniri üretimi yüzde 4,6 artışla 51 bin 779 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 66,6 artarak 507 tona çıktı.

Yoğurt üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 90 bin 1 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 8,4 artış göstererek 56 bin 145 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 artış gösterdi.

