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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Ticaret Borsası

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 30-31 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kg0,851,04
Arpa (organik)kg0,991,07
Mısır (organik)kg0,870,93
Pirinç (baldo)kg6,506,50
Makarna (paketli)kg2,302,30
Bulgur (köftelik/organik)kg2,002,00
Mercimek iç (organik)kg5,105,10
Mercimek (yeşil)kg5,755,75
Nohut naturelkg5,505,50
Nohut (organik)kg6,756,75
Fasulye dermasonkg5,255,25
Ceviz içi kg30,0031,00
Badem içi (tatlı)kg31,9431,94

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