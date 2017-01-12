Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 30-31 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|kg
|0,85
|1,04
|Arpa (organik)
|kg
|0,99
|1,07
|Mısır (organik)
|kg
|0,87
|0,93
|Pirinç (baldo)
|kg
|6,50
|6,50
|Makarna (paketli)
|kg
|2,30
|2,30
|Bulgur (köftelik/organik)
|kg
|2,00
|2,00
|Mercimek iç (organik)
|kg
|5,10
|5,10
|Mercimek (yeşil)
|kg
|5,75
|5,75
|Nohut naturel
|kg
|5,50
|5,50
|Nohut (organik)
|kg
|6,75
|6,75
|Fasulye dermason
|kg
|5,25
|5,25
|Ceviz içi
|kg
|30,00
|31,00
|Badem içi (tatlı)
|kg
|31,94
|31,94