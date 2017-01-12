Türkiye'ye gelen deniz taşıtlarına denetim artırılacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türkiye Gümrük Bölgesine gelen deniz taşıtları, belgelerinde çelişki olması ve gümrük idaresince gerek duyulması hallerinde kontrol edilebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ancak limanlara girmeyecek gemilerde ihbar, şüphe, suçüstü halleri veya risk analizi kapsamında kontrol yapılabilirken, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki olması ve gümrük idaresince gerek duyulması durumunda da inceleme gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamdaki kontroller için gemi arama ekiplerinden de faydalanılacak.

Ayrıca deniz yolu taşımacılığında çıkış bildirimi eşyanın taşıta yüklenmesinden önce verilecek. Beyannamelerdeki miktar bilgileri, elektronik ortamda karşılaştırılacak. Farkın mevzuatta belirlenen sınırlarda olmaması halinde, eşyanın deniz taşıtına yüklenmesine izin verilmeyecek.

Havayolu taşımacılığında ise belirlenen manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi usulüne 1 Kasım 2017'ye kadar uyum sağlanacak.