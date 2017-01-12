Adana Havalimanı'nı geçen yıl 5,5 milyon yolcu kullandı

ADANA (AA) - Adana Havalimanı'nda, geçen sene 5 milyon 594 bin 630 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında, Adana Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5 arttığı belirtildi. Bu artışla havalimanını geçen yıl 5 milyon 594 bin 630 yolcunun kullandığı, hizmet verilen uçak trafiğinin ise yüzde 4 artışla 48 bin 556'ya yükseldiği aktarıldı.
Geçen sene, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin ise 49 bin 678 tona ulaştığı kaydedildi.
- Geçen aralık ayının rakamları
Aralık ayında ise Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi.
İç hatta, 396 bin 214, dış hatta 50 bin 871 olmak üzere, toplamda 447 bin 85 yolcuya hizmet verildi. Aralık'ta, 3 bin 758 uçağın iniş-kalkış yaptığı, yük trafiğinin ise 3 bin 497 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.