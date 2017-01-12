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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana Havalimanı'nı geçen yıl 5,5 milyon yolcu kullandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:27

ADANA (AA) - Adana Havalimanı'nda, geçen sene 5 milyon 594 bin 630 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında, Adana Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5 arttığı belirtildi. Bu artışla havalimanını geçen yıl 5 milyon 594 bin 630 yolcunun kullandığı, hizmet verilen uçak trafiğinin ise yüzde 4 artışla 48 bin 556'ya yükseldiği aktarıldı.

Geçen sene, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin ise 49 bin 678 tona ulaştığı kaydedildi.

- Geçen aralık ayının rakamları

Aralık ayında ise Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi.

İç hatta, 396 bin 214, dış hatta 50 bin 871 olmak üzere, toplamda 447 bin 85 yolcuya hizmet verildi. Aralık'ta, 3 bin 758 uçağın iniş-kalkış yaptığı, yük trafiğinin ise 3 bin 497 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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