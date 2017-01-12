Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 42,17 liradan, sırt pastırmanın kilogramı ise 67 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Arpa
|kg
|0,74
|Buğday
|kg
|0,92
|Kabak çekirdeği
|kg
|9,90
|Sucuk (evlik))
|kg
|42,69
|Sucuk (1.kalite)
|kg
|42,17
|Sucuk (2. kalite)
|kg
|25,68
|Sucuk (kangal)
|kg
|41,41
|Pastırma (sırt)
|kg
|67,00
|Pastırma (kapak)
|kg
|70,00
|Pastırma (takım)
|kg
|54,24