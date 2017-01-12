AOÇ'nin kiralama işlemlerine düzenleme

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ANKARA (AA) - Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait taşınır veya taşınmazların kiraya verilme süresi, kamu kurumları da dahil olmak üzere 10 yılı geçemeyecek. Bu süre sonunda Müdürlükçe yeniden ihaleye çıkılarak söz konusu kiralama işlemi yapılabilecek.

AOÇ Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Ticaret Müdürlüğü kiraya verilmesi düşünülen ve kiralanması talep edilen taşınmazlar için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili biriminden temin edecek, taşınır/taşınmazların kiraya verilmesi kararını ise AOÇ Müdürü verecek. AOÇ Müdüründen bu konuda onay çıkması durumunda gereken ölçümler yapılarak kurum ve kurullardan izinler alınacak. Bu sürecin sonunda kiraya verilmesine karar verilen taşınır veya taşınmazlara ait şartname/sözleşme taslağı hazırlanarak, hukuk müşavirliğinin uygun görüşü alınarak kiralama işlemi yapılacak.

Kiraya verme süresi kamu kurumları da dahil olmak üzere 10 yılı geçemeyecek. Kiraya verme işlemleri bu yönetmelikteki açık artırma usulüyle ve ihale komisyonunca yapılacak. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan ya da kendi ülkesinde/yabancı ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler ihalelere katılamayacak.

İhale konusu işin hazırlıkları tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü gerektiriyorsa ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlanarak ya da AOÇ'nin internet sitesinde yayınlanabilecek. AOÇ tarafından yarar görüldüğü takdirde ihale ilanı yabancı ülkelerde de duyurulabilecek. İhaleye katılacak isteklilerden tahmini bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere AOÇ'nin belirleyeceği tutar kadar geçici teminat alınacak. Sözleşmenin imzalanmasından önce de ihale üzerinde kalan istekliden kesin teminat alınacak. Türk lirası cinsinden belirlenen kesin teminat karşılığı döviz verilmesi halinde bu tutar yabancı paranın alındığı günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek kayda alınacak ve Türk lirası olarak işlem görecek.

AOÇ tarafından üretilen bitkisel, hayvansal ürünler, tohumluk veya damızlıklar ilgili birimlerce belirlenen ve AOÇ Müdürü tarafından onaylanan esaslar ve bedellerle ihale yapılmaksızın satılabilecek.

- Alım işlerinde yetki limitleri belirlendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısı üzerine ayrıca Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanunun 3'üncü Maddesinin (a) Bendi Kapsamında Yapacağı Alım İşlerine Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulması da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle AOÇ Müdürlüğünün serbest rekabet yoluyla fiyat, karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak ilgili kanun hükümlerince yapacağı alım işlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, alım yapma veya onaylama işlemleri, 1 lira-2 milyon 500 bin lira (bu tutar dahil) arasında olan işlerde ilgili birim müdürünün teklifi ve muhasebe ve mali işler müdürünün uygun görüşü üzerine AOÇ Müdürünce, 2 milyon 500 bin 1 lira ve bu tutarı aşan işlerde ise AOÇ Müdürünün teklifi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının onayıyla gerçekleşebilecek. Alım işlerinde ihtiyaç bildiren birim tarafından AOÇ Müdürünün onayıyla görevlendirilecek fiyat araştırma komisyonu oluşturulacak.

Bu arada, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satın-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.