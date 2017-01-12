Öğrenci servisinin altında kalan çocuk öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hareket halindeki öğrenci servisinin camına tutunurken düşerek aracın altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Göztaşı köyünde, A.D. yönetimindeki 80 LH 087 plakalı öğrenci servisinde yolcu olarak bulunan Beytullah Çeri, evinin yakınlarında servisten indi.
Daha sonra hareket eden servisin yan tarafındaki camına tutunan küçük çocuk, bu sırada düşünce aracın altında kaldı. Köy muhtarı tarafından özel araçla ağır yaralı olarak hastaneye götürülmek istenen Çeri, yolda 112 Acil Servis ambulansı ekiplerine teslim edildi.
Ambulansa alındığında öldüğü belirlenen Çeri'nin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Servis sürücüsü A.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.