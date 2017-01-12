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"PKK, Karadeniz'de başarılı olamamıştır"

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:45
"PKK, Karadeniz'de başarılı olamamıştır"

ORDU (AA) - Terör örgütü PKK'nın Karadeniz Bölgesi'nde eylem için gönderdiği ve sözde "Karadeniz Açılım Grubu" adı verilen terörist grubuna, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda ağır darbe vurulduğu bildirildi.

Geçen yıl PKK tarafından Karadeniz Bölgesi kırsalına eylem yapması amacıyla gönderilen sözde "Karadeniz Açılım Grubu"nun 12'si güvenlik güçlerinin Ordu, Giresun ve Erzincan'da düzenlediği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirilirken biri ise yaralı ele geçirildi.

- Teröristlerin depo ve sığınakları imha edildi

Öte yandan bölgede güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sırt çantalarında çıkan haritalardan depo ve sığınaklar da tespit edilerek imha edildi.

Örgüt tarafından farklı yerlerde 10'a yakın sığınak ve depo tespit edilirken, bulunan sığınak ve depolarda örgütsel dokümanlar, harita, patlayıcı düzenekleri, bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirildi.

Sığınak ve depolar güvenlik güçleri tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Diğer taraftan örgütün "Karadeniz Açılım Grubu"ndan geriye kalan teröristler için ise güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

Ordu kırsalı ve yaylalarında PKK’nın kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla komandoların yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürdüğü, örgütün bölgedeki diğer sığınaklarının aranmasına devam edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede 24 saat operasyonda olduğu, zaman zaman insansız hava aracı drone ile de arama faaliyetlerini sürdürdükleri öğrenildi.

- "Başaramayacaklar"

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin bölgeye ilk defa 1993 yılında geldiğini belirterek, "O günden beri PKK, Karadeniz'de başarılı olamamıştır. Allah'ın izniyle güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımızın sağduyulu davranmasıyla başarısız olmaya devam edeceklerdir." dedi.

Bölgede kalan ve etkisiz hale getirilemeyen teröristlerin aranmasına devam edildiğini kaydeden Balkanlıoğlu, "Ordu Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından sürekli operasyonlar düzenleniyor. Bölge bu hainlerden temizlenene kadar operasyonlar sürecek. Asla başaramayacaklar." diye konuştu.

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