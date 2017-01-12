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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "(Anayasa değişikliği teklifi) Nereden, hangi kimlikle bakarsanız bakın, bu asla ve asla bir rejim değişikliği değil. Rejimin, Cumhuriyetin nitelikleri açık açık belirlenmiş, kuruluş felsefesindeki ilkeler belirlenmiş. Bununla alakalı hiçbir değişiklik yok. Sadece yönetimsel, sistemle ilgili değişiklik var."

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