Domotex Hannover Fuarı'na doğru

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 67'sini tek başına gerçekleştiren Gaziantepli halıcılar, "Domotex Hannover 2017 Uluslarası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı"nda stant açarak, ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİB) yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, 14 Ocak 2017 Cumartesi günü kapılarını açacak fuara, dünyanın önde gelen halı üreticilerinin yanı sıra birçok ülkeden alıcıların da katılacağını, bu anlamda fuarın halı üreticileri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Gaziantep’ten fuara yoğun bir katılım olacağını, bu imkandan en iyi şekilde yararlanmak istediklerini bildiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Fuara bu sene Gaziantep’ten 81 şirketimiz katılıyor. Halıcıların yanı sıra iplik üreticileri de fuarda stant açacak. Halı sektörünün en önemli fuarları arasında gösterilen bu fuarda gerek ürünlerimizin tanıtımını gerekse de ihracatımızın artırılması yönündeki heyet görüşmelerimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Birliklerimizin 2017 yılı hedefleri içinde sektörel büyümenin sağlanması yanında ihracatımızın artırılması için gerekli her türlü çalışmanın yapılması ve bu tür fuarlarda etkin olarak yer alınması da var. Hedeflerimize ulaşmamız için fuarları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Fuardan umutluyuz. 2017 yılının ilk ve en kapsamlı fuarından başarıyla döneceğiz"

Kaplan, dünya halı piyasasının önemli aktörlerinden Gaziantepli halıcıların son teknoloji makinelerle halı dokumaya devam ettiğini belirterek, "Bu yıl 63 ülkeden bin 452 firma fuarda ürünlerini sergileyecek. Türkiye de 174 firmayla 18 bin 438 metrekare alanda stant açacak. Fuarda, Gaziantepli firmalar da 10 bin 993 metrekare alanda yer alacak." ifadesini kullandı.

Fuar, 14-17 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olacak.



