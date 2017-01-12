Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 9 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı emriyle görevden uzaklaştırılan ve örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen jandarma yüzbaşı İ.G, jandarma üsteğmenler A.Y, N.A. ve L.G, jandarma teğmen H.İ.T, jandarma astsubay kıdemli çavuş K.A, jandarma uzman çavuşlar E.Ç, B.E. ve İ.S'nin dün yakalandığı belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan jandarma üsteğmen D.O, jandarma uzman çavuş M.A. ile E.A. ve M.A'nın yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.



