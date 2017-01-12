BBDSO'dan "Rus Romantikleri" konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Rus romantizminin çarpıcı yapıtlarından oluşan bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

BBDSO'dan alınan bilgiye göre, orkestra, Rus romantizminin temsilcilerinden S. Rahmaninov'un "Shine" adlı filme de konu olan 3. Piyano konçertosu ile I. Stravinsky'nin "Ateş Kuşu Senfonik Süiti" adlı eserini seslendirecek.

Ünlü İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserde, Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu ve Rusya'da aldığı ödüllerle de günümüzde Rus müziği üzerine aranan yorumculardan piyanist Gökhan Aybulus solist olarak yer alıyor.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

