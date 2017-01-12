Trakya'da güneş ısıtmıyor

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EDİRNE (AA) - Trakya'da geçen haftadan bu yana kar yağışlı havanın etkisindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışının kesilmesiyle güneş yüzünü gösterdi.

Geçen haftadan bu yana yoğun kar yağışı ile mücadele eden Trakya'da kar etkisini yitirdi. Bölge genelinde güneşli bir hava olmasına rağmen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sıfırın altında 6, Kırklareli'nde sıfırın altında 4 ve Tekirdağ'da sıfırın altında 2 derece olarak ölçülen sıcaklıklar, buzlanmaya neden oldu. Mesailerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar hem araç hem de yaya olarak zorlandı.

- Edirne

Edirne'de yaklaşık 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kente bağlı 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasının olduğu kentte polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarına zincir takma konusunda uyarıyor. Belediye işçileri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sınır kapılarına giden yollardaki karları temizliyor.

Okulların tatil olduğu kentte Trakya Üniversitesinde de eğitime 2 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Enez ilçesinde lagün gölleri buz tuttu, balıkçılar balığa çıkamadı. Vatandaşlar tarafından soğuktan donmak üzere iken bulunan yaralı kuğu, tedavi edilmesi için yetkililere teslim edildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu kentte bugün kar yağışı beklenmiyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli kent merkezinde etkisini kaybeden kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Yağış ve tipi özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili oluyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 109 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ulaşıma açtıkları bir çok yolun sabah saatlerinde yeniden kapandığını belirten Eser, yağış ve tipinin etkisini sürdürdüğünü aktardı.

Çalışmaların güçlükle yapıldığını aktaran Eser, 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 2 metre olarak ölçüldü.

Karayolları ekipleri de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan trafik ekipleri Kofçaz ve Demirköy ilçelerine araçların zincirsiz gitmesine müsaade etmiyor.











