12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiftlik evinde 4 gündür mahsur kalan aile kurtarıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:02

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde 4 gündür mahsur kalan aileye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ulaştı.

İlçeye bağlı İslambeyli köyünde yaşayan Orhan Şimşek, eşi Lütfiye Şimşek ve 3 yaşındaki torunları Ezel Şimşek ile pazar günü hayvanlarını kontrol etmek için Çeşmedere mevkisindeki çiftlik evine gitti.

Dönüş yolunda otomobilleri kara saplanan aile, yeniden çiftlik evine dönmek zorunda kaldı.

Çiftlik evinde 4 gün kaldıktan sonra erzakları tükenen Şimşek ailesi, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine paletli kurtarma aracıyla 4 saatte bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, kar nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan aileye ulaştı.

Aile yollarının açılmasının ardından otomobilleri ile evine döndü.

- "Yollarımız açık olsa bize yeter"

Orhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine çok kısa sürede ulaşan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

AFAD ekiplerini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Şimşek, çiftlik evinde 4 gün mahsur kaldıklarını aktardı.

Erzak ve yakacak odunlarının azalması nedeniyle endişeye kapıldıklarını ifade eden Şimşek, yeniden evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Lütfiye Şimşek de kendilerinden daha kötü durumda kişiler olduğunu bildiklerini ve bu nedenle 4 gündür ekiplere haber vermediklerini anlatarak "Kimseye ben yük olmak istemem. Yollarımız açık olsa bize yeter. Bizi kurtardıkları için ekiplere teşekkür ederim" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da güneş ısıtmıyor
YEREL

TRAKYA'DA GÜNEŞ ISITMIYOR
Kırklareli'nde kar temizleme çalışmaları
YEREL

KIRKLARELİ'NDE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
Yaban hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL

YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKILDI
Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ
Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KIRKLARELİ'NDE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

GÜNCELLEME 2 - Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı
YEREL

GÜNCELLEME 2 - EVLERİ YANAN AİLE ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALDI
Kırklareli'de kar tatili yine uzatıldı
YEREL

KIRKLARELİ'DE KAR TATİLİ YİNE UZATILDI
GÜNCELLEME - Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı
YEREL

GÜNCELLEME - EVLERİ YANAN AİLE ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALDI

Kırklareli'nde eğitime kar engeli
YEREL

KIRKLARELİ'NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı
YEREL

EVLERİ YANAN AİLE ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALDI
Kırklareli'nde kayıp genç ölü bulundu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE KAYIP GENÇ ÖLÜ BULUNDU
Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY soruşturmaları
YEREL

KIRKLARELİ'NDEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMALARI

Soğuk hava pazarcıyı da etkiledi
YEREL

SOĞUK HAVA PAZARCIYI DA ETKİLEDİ
Başkanın ajandası iş arayanların listesiyle doldu
YEREL

BAŞKANIN AJANDASI İŞ ARAYANLARIN LİSTESİYLE DOLDU
Gıda zehirlenmeleri eğitimi
YEREL

GIDA ZEHİRLENMELERİ EĞİTİMİ