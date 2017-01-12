Çiftlik evinde 4 gündür mahsur kalan aile kurtarıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde 4 gündür mahsur kalan aileye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ulaştı.

İlçeye bağlı İslambeyli köyünde yaşayan Orhan Şimşek, eşi Lütfiye Şimşek ve 3 yaşındaki torunları Ezel Şimşek ile pazar günü hayvanlarını kontrol etmek için Çeşmedere mevkisindeki çiftlik evine gitti.

Dönüş yolunda otomobilleri kara saplanan aile, yeniden çiftlik evine dönmek zorunda kaldı.

Çiftlik evinde 4 gün kaldıktan sonra erzakları tükenen Şimşek ailesi, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine paletli kurtarma aracıyla 4 saatte bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, kar nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan aileye ulaştı.

Aile yollarının açılmasının ardından otomobilleri ile evine döndü.

- "Yollarımız açık olsa bize yeter"

Orhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine çok kısa sürede ulaşan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

AFAD ekiplerini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Şimşek, çiftlik evinde 4 gün mahsur kaldıklarını aktardı.

Erzak ve yakacak odunlarının azalması nedeniyle endişeye kapıldıklarını ifade eden Şimşek, yeniden evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Lütfiye Şimşek de kendilerinden daha kötü durumda kişiler olduğunu bildiklerini ve bu nedenle 4 gündür ekiplere haber vermediklerini anlatarak "Kimseye ben yük olmak istemem. Yollarımız açık olsa bize yeter. Bizi kurtardıkları için ekiplere teşekkür ederim" dedi.