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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "(Döviz kurundaki yükselme) Manipüle edildiği noktasında güçlü veriler var. Özellikle bazı yurt dışı ve yurt içinde faaliyet gösteren fonların hızlı çıkışları var. Hükümet olarak da Merkez Bankamızla bunu yakından izliyoruz."

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