Hırsızlara güvenlik kamerası da engel olamadı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yeri, sahibinin bir süre önce 10 bin lira değerindeki halıların çalınması nedeniyle güvenlik kamerası taktırmasına rağmen ikinci kez soyuldu.

Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki bir halı yıkama dükkanının sahibi Yasin Görer, sabah iş yerine geldiğinde kepengin açık ve kilidinin de kırık olduğunu gördü.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Görer, kilidi demir makasıyla kesen iki kişinin, müşterilerin yıkanması için bıraktıkları 2 halı ve 3 battaniyeyi çaldığını fark etti.

Gören, AA muhabirine, daha önce de iş yerinde hırsızlık olduğunu ve bu nedenle güvenlik kamerası taktırdığını söyledi.

Kamera taktırmasına rağmen hırsızlara engel olamadığını belirten Görer, "İlk hırsızlıkta müşterilerimin 10 bin lira değerindeki halıları çalındı. Çalınanların yerine yenilerini almak zorunda kaldık. Şimdi de bin 500 liraya yakın zararımız var. Çalınan halı ve battaniyelerin yenilerini alarak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Görer, şikayette bulunduğunu ve polis ekiplerinin inceleme yapıp zanlıların kimliğini tespit edebilmek için görüntülerin kopyasını aldığını ifade etti.

Güvenlik kamarası kayıtlarında, girişinde "İş yerimiz kamera sistemiyle izlenmektedir" yazan dükkana gelen iki kişiden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise demir makasıyla kilidi kestiği görülüyor. Hırsızların kendilerini kaydeden kamerayı fark etmelerine rağmen yüzlerini saklamaya gerek duymadıkları ve rahat tavırlar sergiledikleri dikkati çekiyor.