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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Sicil affı, yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendiren bir yasa tasarısı. ...
12 Ocak 2017 Perşembe, 11:14
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Sicil affı, yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendiren bir yasa tasarısı. Bu sadece işletmeler, sadece sanayicilerimize yönelik diye düşünmememiz lazım. Bunların yanında özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanların 6 ay içerisinde ya borcunun tamamını ya da çeklerini/senetlerini ödedikleri halde kara listeden 5 yıldan önce çıkamıyorlardı. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılanlar bu haktan faydalanacaklar. Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 bin ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz."