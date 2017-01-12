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ANKARA (AA) - Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Yavuz, doğru yalıtım ve doğru çatı uygulamalarıyla enerji faturalarının yüzde 50'ye kadar azalacağını belirterek, "Standartlara uygun olmayan çatılar nedeniyle Türkiye, 10 yılda yaklaşık 26 milyar lirayı boşa harcadı." ifadesini kullandı.

ÇATIDER'den, enerji verimliliği haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, yapı ve çatılarda yalıtım uygulamasının enerji sarfiyatında ciddi oranda azalma sağladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yalıtımsız çatı bulunduğunu hatırlatarak, "Bugün toplam enerjinin yüzde 35’i konutlar ve ticari binalarda tüketiliyor. Türkiye, enerji kaynakları için komşu ülkelere yüklü ödemeler yapıyor. Çatılarda yapılan yenileme, aktarma ve tamirat çalışmaları yıllık 5 milyon metrekare, parasal büyüklüğü ise yaklaşık 1,2 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu tabloyu terse çevirmek elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla tüm binaların 2 Mayıs 2017'ye kadar "Enerji Kimlik Belgesi" alması gerektiğini belirten Yavuz, bu tarihten sonra bu belgeye sahip olmayan binalar için ceza uygulanabileceğini bildirdi.

Tüketicilerin kış aylarında ısınma faturalarını yarıya düşürebileceğinin altını çizen Yavuz, "Doğru yalıtım ve doğru çatı uygulamalarıyla enerji faturaları yüzde 50'ye varan oranda azalır. Yalıtımla Türk ekonomisi de kazanır. Standartlara uygun olmayan çatılar nedeniyle Türkiye 10 yılda yaklaşık 26 milyar lirayı boşa harcadı. Bu aynı zamanda doğal kaynaklarımızın ve çevrenin de zarar görmesi anlamına geliyor. Binalara Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu gelecek. Tüketicilerin kendini 2-3 yılda amorti eden yalıtım için geç kalmadan harekete geçmesi gerekir." ifadelerini kullandı.