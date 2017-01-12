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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerini deşifre ettikleri iddiası

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:15

BURSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün "eğitim imamı" olduğu iddia edilen Cemal Bulut'un da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Cemal Bulut'un FETÖ/PDY'nin "eğitim imamı" olduğu, Bulut'un terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdikleri iddia edildi.

Bu konuyla ilgili daha önce de ulusal basında haberlerin çıktığı, Bulut'un ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi. Bulut'un dışında şüphelilerden 3'ünün de "ByLock" kullandığı belirlendi.

Operasyonda A.K. isimli şüpheliye ait evde yapılan aramada, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt üyelerine bağlılığı ve itaatkar olmaları halinde kurtuluşa erecekleri mesajı veren ve alt bölümünde, "El yazıları muhterem hocamız M. Fetullah Gülen'e aittir." ibaresi bulunan tablo bulunduğu kaydedildi.

Aynı şüpheliye ait evde, yine Fetullah Gülen tarafından itaatkar örgüt üyelerine hitaben verilen ve altında "Fetullah Gülen" ibaresi bulunan, "Neylesin" isimli 5 kıtadan oluşan şiir tablosu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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