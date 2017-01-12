Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sel nedeniyle belediye arşivinde oluşan zararla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 29 Aralık'taki selde, makine ikmal sahasında oluşan su baskınları nedeniyle makine ve teçhizatlar ile belediye arşivinin ciddi zarara uğradığı belirtildi.

Zararlarla ilgili gerekli tespitlerin yapıldığının ve kamera kayıtlarının incelendiği ifade edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"10.01.2017 günü saat 19.00 sıralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal alanında bulunan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait selden zarar gören resmi evrakın bir kısmının yıkılan duvar nedeniyle oluşan moloz temizleme çalışmaları sırasında araya karışması ve Karacailyas Mahallesi’nin kuzeyinde dere kenarı stok alanına boşaltıldığı ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine genel sekreter yardımcısı, zabıta daire başkanı, fen işleri daire başkanı ve insan kaynakları daire başkanından oluşan heyet, derhal belirtilen mahalle intikal etmiş, olayla ilgili emniyet güçleri ve savcılık haberdar edilmiştir. Evrak mevcut halleriyle toplanarak incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiş, konuyla ilgili adli tahkikat başlamıştır."

Açıklamada ayrıca, olayın tespit edilmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talimatıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığının başlattığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.