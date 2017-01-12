Tapu, Hazine'ye 10 milyar lira kazandırdı

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ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 2016'da Hazine'ye 10 milyar 62 milyon lira harç geliri aktarıldığını, en fazla harç gelirinin 9 milyar 601 milyon lira ile alım-satım işlemlerinden elde edildiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce geçen yıl satış, bağış, ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak tanımlanan ÖKBA, taksim, intikal, ipotek, konut ipoteği, ipotek terkini, cins tashihi gibi alanlarda toplam 8 milyon 277 bin 762 adet işlem yapıldığını bildirdi.

Tüm tapu işlemlerinin online yapılmasının sağlandığına dikkati çeken Özhaseki, vatandaşların memnuniyetini arttırmak üzere yeni projeler üzerinde çalışıldığını aktardı.

Özhaseki, Genel Müdürlüğün, 2016'da Hazine'ye 10 milyar 62 milyon lira harç geliri sağladığına dikkati çekerek, "En fazla harç geliri 9 milyar 601 milyon lira ile alım-satım işlemlerinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.