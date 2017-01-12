ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Mersin'deki sel felaketi̇nden zarar görenleri̇n, si̇gorta pri̇mi̇ ve vergi̇ ödemeleri̇nin ertelenmesini istedi.
Palandöken, Mersin'deki sel felaketiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, selden zarar gören esnafın ve çiftçilerin zaman kaybedilmeden yaralarının sarılması gerektiğini belirtti.
TESK Başkanı Palandöken, "Hortum ve sel felaketinden zarar gören çiftçi ve esnafların sigorta prim borçları ile vergi borçlarında erteleme yapılmalı." ifadesini kullandı.