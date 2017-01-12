Gaziantep'te kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, "Nehir" adlı oyununu Gaziantepli tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.
Gülşen Karakadıoğlu'nun kaleme aldığı, 12 Eylül 1980 tarihine ışık tutan oyunda, o döneme ait yaşananlar kadınların gözünden anlatılıyor. 12 Eylül'ün insanlarda yarattığı tahribat, yaratılan korku ortamı ve derin çaresizlik, iki kadının dostlukları çerçevesinde aktarılıyor.
Vacide Öksüzcü'nün yönettiği oyunda Özlem Gür ve İclal Seper rol alıyor.
Oyun, cuma ve cumartesi günü saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.