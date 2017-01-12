Adana'da dolandırıcılık iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da şehit için mevlit okutacağı bahanesiyle 3 hayvan satıcısından 21 koyun alıp parasını ödemediği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.T. önceki gün Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, kendisini telefonla arayıp şehit için mevlit okutacağını söyleyen bir kişiyle her biri 750 lira değerindeki 9 koyunun satışı için anlaştığı belirtip, bu kişinin yönlendirdiği nakliyeciye de koyunları teslim ettiğini ancak anlaştığı şüpheliye daha sonra ulaşamadığını anlattı.

Küçükbaş hayvan satıcıları İ.S. ve M.Ç. de polise başvurarak aynı bahaneyle 6'şar koyunlarının alındığını ancak paralarının ödenmediğini anlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvan satıcılarının şikayeti üzerine yaptıkları araştırmayla nakliyecileri bulup ifadelerini aldı.

Nakliyeciler, kendilerine telefonla ulaşan bir kişinin verdiği adreslerden koyunları alıp, yine verilen adreslerdeki kasaplara teslim ederek aldıkları paraları şüpheliye teslim ettiklerini, kendi nakliye ücretlerini de alıp ayrıldıklarını anlattı.

Ekipler, adresini belirlediği şüpheli Ökkeş K'yi yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, nakliyeciler tarafından teşhis edildi.

Hakkındaki dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyen şüphelinin hayvan satıcılarının zararını karşılayabileceğini söylediği iddia edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.