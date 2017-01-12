BM Kolombiya Temsilcisi Arnault'dan silahsızlanma süreci değerlendirmesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kolombiya Barış Anlaşması Özel Temsilcisi Jean Arnault, Kolombiya'da hükümet ile isyancılar arasındaki tarihi barış anlaşmasını takip eden ateşkes sürecinde verilen süreye uymanın mümkün olmadığını belirtti.

Arnault, Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) isyancılarının "birkaç hafta içinde silah bırakmaya başlamasını" ümit ettiğini söyledi.

FARC isyancılarının tasfiye alanlarına yoğunlaşması için 1 Ocak'a kadar verilen mühlete lojistik sorunlar ve diğer sebeplerden dolayı uyulmadığını belirten Arnault, "Ülke genelinde zulalanmış mühimmatların imhası için 30 Ocak'a kadar verilen mühlete de uymalarının imkanı yok." dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC liderlerinin, "silahların haziran ayının başına kadar bırakılması hedefine ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapmak" konusundaki kararlılıklarını ifade ettiğini söyledi.

BM'nin silahsızlanma sürecini başlatma ümidiyle FARC'ın silahlarını saklamak, belirlemek ve izlemek için ekipman dağıttığını bildiren Arnault, bölgedeki lojistik zorluklara ve diğer sorunlara değindi.

Arnault, "Zorluklar devam ederken, bölgenin üçte birinde inşaat başladı, diğer üçte birinde hazırlıklar devam ediyor." diye konuştu.



Kolombiya hükümeti yaklaşık bir yıl önce BM'den ateşkesi ve silahsızlanma sürecini izlemesini talep etmişti. Güvenlik Konseyi, eylül ayında 450 gözlemci ve birkaç sivili, FARC'ın silah bırakması ve anlaşmanın diğer yönlerini izlemek üzere görevlendirmişti.

FARC ile Kolombiya hükümeti arasında 52 yıllık savaşı sona erdiren "tarihi" nitelikteki barış anlaşması ağustos ayında Küba'da imzalanmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos ile FARC lideri Timochenko'nun imzaladığı 297 sayfalık anlaşmaya göre, sayıları 7 bin civarında olduğu söylenen FARC gerillaları 6 ay içinde Birleşmiş Milletler gözetiminde silahlarını bırakacak ve siyasi bir yapıya dönüşecekti. Kurulacak özel bir mahkeme FARC üyelerini yargılayacak, suçunu kabul eden kişilere hapis yerine bir tür "kamu hizmeti" cezası verecek, böylece gerillalar için topluma entegrasyon projesi yürütülecekti.



Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı. Anlaşma 30 Kasım'da Temsilciler Meclisinin de onayından geçmişti.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.