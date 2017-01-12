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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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"Sportif bir savaşın içine gireceğiz"

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:58


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, ligin ikinci devresinde futbolcularla hep beraber sportif bir savaşın içine gireceklerini söyledi.

Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci devresinin kendileri açısından oldukça zorlu geçeceğine dikkati çekti.

Takımın toparlanmaya çalıştığına işaret eden Zeren, "Halen transferde eksiklerimiz var. 'İkinci yarıya hazır olarak gireceğiz' demek bizim için güç. Takım halinde kamp yapma şansımız olmadı. Dolayısıyla Bandırmaspor ile zorlu bir maç oynayacağız." dedi.

Ligin 17. haftasında karşılaşacakları Bandırmaspor'un sahasında iyi futbol oynadığını dile getiren Zeren, "Puana çok ihtiyacımız var. Bunun için çok fazla mücadele edeceğiz. Yeni gelen oyuncularımızın performansını henüz görme şansımız olmadı. Çok fazla hazırlık maçı yapamadık ama takım inanıyor, hep beraber sportif bir savaşın içine gireceğiz." diye konuştu.


- Mehmet Çakır ile yollar ayrıldı


Zeren, anlaştıkları 5 oyuncuya yarın resmi sözleşme imzalattıracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Prensip anlaşmasına vardığımız bir yabancı oyuncu var. Hücum bölgesinde oynuyor. Önümüzdeki hafta bize katılmasını bekliyoruz. Bir yabancı oyuncu ile de görüşmelerimiz sürüyor. Onunla da anlaşmak üzereyiz. Mehmet Çakır ile yollarımızı ayırdık. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda Mehmet'in sözleşmesini feshettik. Denemek için getirdiğimiz Nijeryalı futbolcu Abu Azeez'i ileriye dönük olarak düşünüyoruz. Bu oyuncu çok genç, performans gösterirse kalacak ama henüz karar vermedik."


- "Abartılı transfer yapmayacağız"


Kulübün bütçesine göre transfer çalışması yaptıklarını vurgulayan Zeren, bütçelerinin önemli bölümünü transfer tahtasının açılması için kullandıklarını, alacağı bulunan eski oyunculara yaklaşık 7 milyon lira ödediklerini anlattı.

"Elimizde har vurup harman savuracağımız kaynağımız yok." diyen Zeren, şunları kaydetti:

"Bu sene hedefimiz ligde ayakta kalabilmektir. Borçları ödeyip bu ligde kaldıktan sonra zaten kulübün önü açık. Dolayısıyla çok ciddi rakamlarla oyuncu getirmemiz mümkün değil. Getiririz ama yine geçmişe döneriz, yine söz verdiğimiz rakamları veremeyiz ve FIFA'lık oluruz, kesinlikle bunu yapmayacağız. Bütçemize uygun oyuncularla rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. İstediğimiz oyuncuyu getirecek güce sahibiz ama kulübün dibine dinamit koyarız. Hem başkanımız hem de hocamız bu konuda çok hassas. Kulübün altına dinamit koymamak için abartılı transfer yapmayacağız."


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