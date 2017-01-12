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ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Arnavutluk'un da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi benzeri bir tehditle karşı karşıya olabileceğine dikkati çekerek, Arnavutluk vatandaşlarına "Sakın çocuklarınızı bu yapının okullarına göndermeyin. Onların okullarında çocuklar adeta zehirle uyuşturuluyor." uyasında bulundu.

Arslan, "Eğitim yoluyla Arnavutluk Sendikaları ile Hak-İş Konfederasyonu İşbirliği Köprü Projesi" kapsamında bir otelde düzenlenen eğitim programına katıldı.

Uluslararası sendikal hareketlere Hak-İş'in tecrübelerini aktarmaya ve dünyadaki tecrübelerden de Hak-İş adına yararlanmaya önem verdiklerini belirten Arslan, bu kapsamda Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu (KSSH) ile işbirliği ve iletişimi güçlü tuttuklarını söyledi.

Arnavutluk ile Türkiye'nin dost ve kardeş iki ülke olduğunu ifade eden Arslan, Arnavutluk'un her alanda ileriye gitmesi için Hak-İş'in elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Arslan, Türkiye için tehlike olan FETÖ yapılanmasının Arnavutluk için de büyük tehlike olduğunu vurguladı.

Arnavutluk'ta FETÖ'ye ait iki üniversitenin, 6 veya 7 kolejin bulunduğuna dikkati çeken Arslan, örgütün Türkiye'de olduğu gibi Arnavutluk'ta da devlet kurumlarında sinsice yapılanmış olabileceği uyarısında bulundu.

Arslan, Arnavutluk'un da Türkiye gibi FETÖ tehdidi altında olduğunu ifade ederek, Arnavutluk heyetine, şöyle hitap etti:

"Bu örgüt çok sinsi ve gizli bir örgüttür. Bunların ihanetini, uçaklar Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalarken, tanklardan halkın üzerin ateş edilirken, helikopterden bomba atılırken fark ettik. Ülkemizin zor şartlarda kendilerine emanet ettiği uçaklarımız, tanklarımızı, helikopterlerimizi, silahlarımızı ellerinde sadece bayrak olan insanlara doğrultup, katleden canilerden bahsediyoruz. Bu canilerde vicdan diye bir şey yok. Gözlerini kırpmadan binlerce insanı yok edecek cinayet şebekesinden bahsediyoruz. Bizi ve ülkemizi, ülkemin yöneticilerini uzun süre aldatacak kadar sinsi bu örgüt, demokrasimiz için en büyük tehdit. Bu örgütün kökleri ve yöneticileri dışarıda, bunlar kukla. Bunların arkalarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası güçler var. Türkiye'yi yeniden kendi kontrollerinde bir ülke yapmak için uğraşıyorlar."

- "Bu yapı çocuğu, babasına ve kardeşine düşman yapar"

Türkiye'nin bölgedeki gücünden, etkinliğinden ve oyun kuruculuğundan rahatsız olan uluslararası güçlerin bazı taşeron örgütlerle Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya, sıkıntı ve sorunlar yumağı haline dönüştürmeye çalıştığına işaret eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında bu sadece Türkiye'ye yönelik değil bölgeye yönelik bir operasyon. Ben aynı uluslararası güçlerin Arnavutluk için de hesap yaptıklarını düşünüyorum. Arnavutluk'un son yıllardaki çabaları, Arnavutluk için de benzer tehdit ve tehlikenin olabileceğini gösteriyor. Sakın çocuklarınızı bu yapının okullarına göndermeyin. Onların okullarında çocuklar adeta zehirle uyuşturuluyor. Lütfen bu uyarılarımızı çevrenizle paylaşın. Bu yapı çocuğu, babasına ve kardeşine düşman yapan bir yapı." dedi.

KSSH Genel Başkanı Kol Nikolla da Türkiye'nin sendikal alandaki tecrübesinden çok şey öğreneceklerini ifade ederek, bu tecrübeyi Hak-İş'in kendilerine başarılı bir şekilde aktardığını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını dile getiren Nikolla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ülkenin bütünlüğü, bağımsızlığı ve demokrasisi tehlike altında olduğundan sendikalara büyük görevler düştüğünü belirten Nikolla, Hak-İş'in demokrasiden yana olan tavırlarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.