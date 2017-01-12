12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan:

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:04

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Arnavutluk'un da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi benzeri bir tehditle karşı karşıya olabileceğine dikkati çekerek, Arnavutluk vatandaşlarına "Sakın çocuklarınızı bu yapının okullarına göndermeyin. Onların okullarında çocuklar adeta zehirle uyuşturuluyor." uyasında bulundu.

Arslan, "Eğitim yoluyla Arnavutluk Sendikaları ile Hak-İş Konfederasyonu İşbirliği Köprü Projesi" kapsamında bir otelde düzenlenen eğitim programına katıldı.

Uluslararası sendikal hareketlere Hak-İş'in tecrübelerini aktarmaya ve dünyadaki tecrübelerden de Hak-İş adına yararlanmaya önem verdiklerini belirten Arslan, bu kapsamda Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu (KSSH) ile işbirliği ve iletişimi güçlü tuttuklarını söyledi.

Arnavutluk ile Türkiye'nin dost ve kardeş iki ülke olduğunu ifade eden Arslan, Arnavutluk'un her alanda ileriye gitmesi için Hak-İş'in elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Arslan, Türkiye için tehlike olan FETÖ yapılanmasının Arnavutluk için de büyük tehlike olduğunu vurguladı.

Arnavutluk'ta FETÖ'ye ait iki üniversitenin, 6 veya 7 kolejin bulunduğuna dikkati çeken Arslan, örgütün Türkiye'de olduğu gibi Arnavutluk'ta da devlet kurumlarında sinsice yapılanmış olabileceği uyarısında bulundu.

Arslan, Arnavutluk'un da Türkiye gibi FETÖ tehdidi altında olduğunu ifade ederek, Arnavutluk heyetine, şöyle hitap etti:

"Bu örgüt çok sinsi ve gizli bir örgüttür. Bunların ihanetini, uçaklar Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalarken, tanklardan halkın üzerin ateş edilirken, helikopterden bomba atılırken fark ettik. Ülkemizin zor şartlarda kendilerine emanet ettiği uçaklarımız, tanklarımızı, helikopterlerimizi, silahlarımızı ellerinde sadece bayrak olan insanlara doğrultup, katleden canilerden bahsediyoruz. Bu canilerde vicdan diye bir şey yok. Gözlerini kırpmadan binlerce insanı yok edecek cinayet şebekesinden bahsediyoruz. Bizi ve ülkemizi, ülkemin yöneticilerini uzun süre aldatacak kadar sinsi bu örgüt, demokrasimiz için en büyük tehdit. Bu örgütün kökleri ve yöneticileri dışarıda, bunlar kukla. Bunların arkalarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası güçler var. Türkiye'yi yeniden kendi kontrollerinde bir ülke yapmak için uğraşıyorlar."

- "Bu yapı çocuğu, babasına ve kardeşine düşman yapar"

Türkiye'nin bölgedeki gücünden, etkinliğinden ve oyun kuruculuğundan rahatsız olan uluslararası güçlerin bazı taşeron örgütlerle Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya, sıkıntı ve sorunlar yumağı haline dönüştürmeye çalıştığına işaret eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında bu sadece Türkiye'ye yönelik değil bölgeye yönelik bir operasyon. Ben aynı uluslararası güçlerin Arnavutluk için de hesap yaptıklarını düşünüyorum. Arnavutluk'un son yıllardaki çabaları, Arnavutluk için de benzer tehdit ve tehlikenin olabileceğini gösteriyor. Sakın çocuklarınızı bu yapının okullarına göndermeyin. Onların okullarında çocuklar adeta zehirle uyuşturuluyor. Lütfen bu uyarılarımızı çevrenizle paylaşın. Bu yapı çocuğu, babasına ve kardeşine düşman yapan bir yapı." dedi.

KSSH Genel Başkanı Kol Nikolla da Türkiye'nin sendikal alandaki tecrübesinden çok şey öğreneceklerini ifade ederek, bu tecrübeyi Hak-İş'in kendilerine başarılı bir şekilde aktardığını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını dile getiren Nikolla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ülkenin bütünlüğü, bağımsızlığı ve demokrasisi tehlike altında olduğundan sendikalara büyük görevler düştüğünü belirten Nikolla, Hak-İş'in demokrasiden yana olan tavırlarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Çipli betonlarla konutların sağlamlığı görülebilecek
YEREL

ÇİPLİ BETONLARLA KONUTLARIN SAĞLAMLIĞI GÖRÜLEBİLECEK
Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Çankaya'nın huzuru için 7/24 denetim
YEREL

ÇANKAYA'NIN HUZURU İÇİN 7/24 DENETİM
ÇSM'de &quot;Nazım&amp;Brecht Buluşması&quot; rüzgarı esecek
YEREL

ÇSM'DE "NAZIM&BRECHT BULUŞMASI" RÜZGARI ESECEK
TÜGVA tarafından &quot;Halep'te Birkaç Dakika&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

TÜGVA TARAFINDAN "HALEP'TE BİRKAÇ DAKİKA" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Hindistan'dan Amazon'a paspas tepkisi
YEREL

HİNDİSTAN'DAN AMAZON'A PASPAS TEPKİSİ
Gizemli fosil hayat ağacındaki yerini nihayet buldu
YEREL

GİZEMLİ FOSİL HAYAT AĞACINDAKİ YERİNİ NİHAYET BULDU

Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Ahmet Çalık Galatasaray'da
YEREL

AHMET ÇALIK GALATASARAY'DA
Hazineden otomatik katılımda &quot;hizmet kalitesi&quot; uyarısı:
YEREL

HAZİNEDEN OTOMATİK KATILIMDA "HİZMET KALİTESİ" UYARISI:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:

9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Obamacare'in iptali için ilk adım
YEREL

OBAMACARE'İN İPTALİ İÇİN İLK ADIM
Tüfenkci AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
YEREL

TÜFENKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (3)
TİKA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteği
YEREL

TİKA'DAN ERİTRE'YE ELEKTRONİK EKİPMAN DESTEĞİ

&quot;Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar&quot;
YEREL

"ENGELSİZ SAĞLIK TURİZMİ İLE YENİ HAYATLAR"
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
YEREL

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası
YEREL

VOLEYBOL: 18 YAŞ ALTI BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Coen kardeşler TV dizisi çekmeye hazırlanıyor
YEREL

COEN KARDEŞLER TV DİZİSİ ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları
YEREL

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONLARI
&quot;Haleplileri Görmezden Gelmeyin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEPLİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN" KAMPANYASI

Tüfenkci AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
YEREL

TÜFENKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (2)