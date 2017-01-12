Avcılar yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta avcılar, av yasağının başlamasının ardından kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Çağlayancerit ilçesinde, avcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle, kar yağışı ile soğuk havada doğada yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için çalışmada bulundu.

Şube Müdürü Hacı Kalınkütük başkanlığındaki ekiplerle avcılar, yaban hayvanlarının yerleşim yeri ya da yollara inerek telef olmaması için ayaklarına giydikleri hedik (kar ayakkabısı) ile Engizek Mahallesi'ne giderek yemleme yaptı.

Çalışmanın ardından doğadaki kekliklerin yem bırakılan yerlere geldiği görüldü.

Çağlayancerit Avcılar Dernek Başkanı Veli Onaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle doğaya iki yıl önce keklik bıraktıklarını, bugün onları korumak için yemleme yaptıklarını söyledi.

Kış nedeniyle ilçede kar kalınlığının 3 metreye ulaştığını vurgulayan Onaran, şunları belirtti:

"Bu nedenle yabani hayvanları korumak amacıyla av sezonu kapatıldı. Biz de doğadaki canlıları korumak amacıyla yemleri avcı arkadaşlarımızla kaya diplerine bırakıyoruz. 3 metre kar yağdı buraya. Yaban hayatı için yemleme yapılmazsa hepsi ölür. Biz sadece avcı değiliz yeri geldiğinde av da yaparız yeri geldiğinde de doğaya yem bırakarak yaban hayvanlarını besleriz."

- "Avcı kendini doğaya adamış insanlardır"

Avcılardan Yahya Güler, bazı insanların avcıları hayvan katliamı yapanlar olarak gördüğünü ancak öyle olmadığını söyledi.

Doğa için avcıların önemli olduğunu belirten Güler, "Avcılar doğayı seven ve kendini doğaya adamış insanlardır. Av yapıyoruz ama yeri geldiğinde de doğayı ve yaban hayatını da korumasını biliyoruz. Hayvanlara sürdürülebilir bir hayat sağlayabiliyoruz. 3 metre kar var. Biz buna rağmen ayaklarımıza hediklerimizi giyip yemleme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Dolgun da 40 yıldır avcılık yaptığını, bu işin bir sevda olduğunu dile getirerek, kış şartları nedeniyle zor durumda kalan yaban hayatını korumak için yemlemede bulunduklarını sözlerine ekledi.