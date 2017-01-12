TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yumurta ihracatında geçen yılın kasım ayında yaşanan yüzde 25,1'lik artışın ocak-kasım dönemindeki kaybı gidermediğini, ocak-kasım döneminde ihracatın kanatlı eti ve ürünlerinde 415,3 milyon dolardan 320,4 milyon dolara, yumurta ve yumurta ürünlerinde ise 253,4 milyon dolardan 245,4 milyon dolara indiğini belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, son aylarda ihracatta yaşanan olumlu gelişmeler nedeniyle tavuk yumurtası üretiminin yüzde 12 artışla 1 milyar 408 milyon adetten 1 milyar 577 milyon adede çıktığını anımsattı. Geçen yıl kasımda ihracatın, 2015 yılı kasım ayına göre, kanatlı eti ve ürünlerinde yüzde 7,5 gerilediğini aktaran Bayraktar, yumurta ihracatında kasım ayında yaşanan yüzde 25,1'lik artışın ocak-kasım dönemindeki kaybı gidermediğini vurguladı.

Geçen yıl kasımda 2015 yılının aynı ayına göre yumurta ve ürünleri ihracatı 26 milyon dolardan 31,4 milyon dolara çıkarken, kanatlı eti ve ürünlerindeki ihracatın özellikle Irak'a yönelik satışların yüzde 8,9 düşmesinden dolayı 35,6 milyon dolardan 30,8 milyon dolara gerilediğini kaydeden Bayraktar, kanatlı eti ve ürünlerinde ocak-kasım dönemi ihracatının 415,3 milyon dolardan 320,4 milyon dolara gerilemesinin üretim rakamlarını da etkilediğini belirtti.

Bayraktar, "11 aylık dönemde ihracattaki gerileme yüzde 22,9'u buldu. Son aylarda ihracatta yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, yumurta ve yumurta ürünlerinde ocak-kasım döneminde ihracat 245,4 milyon dolarla, 2015 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen 253,4 milyon dolarlık ihracatın altında kaldı. İhracattaki gerileme yüzde 3,2 oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Pazar payımızı artırıcı destekler hayata geçirilmeli"

Kanatlı sektörünün milyonlarca kişiye istihdam yaratan, çok büyük miktarlarda üretim yapan, yüz milyonlarca dolar döviz girdisi sağlayan bir sektör olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye kanatlı sektörünün son teknolojiyi kullandığını belirtti. Milyonlarca hacının ziyaret ettiği Suudi Arabistan'ın tavuk etini Türkiye yerine Brezilya'dan aldığını ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kanatlı eti ve kanatlı ürünleri ile yumurta ve yumurta ürünlerinde Suudi Arabistan ve Ortadoğu'ya ihracat mutlaka artırılmalı. İhracatta Afrika ülkeleri, Gürcistan gibi ülkelerde de pazar payımızı artırıcı destekler hayata geçirilmeli. Rusya ile düzelen ilişkilerin bu ülkeye yönelik kanatlı ürünleri ve yumurta ihracatını artırmasını bekliyoruz. Bu pazarlara özel teşviklerle daha fazla açılmalıyız. Bunun dışında Çin'in tavuk ayağı ihracatımıza uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması yönündeki girişimlerin sonuçlandırılması ve buraya tekrar ihracatın sağlanabilmesi, Japonya ile yapılan görüşmelerin de tamamlanarak bu ülkeye ihracatın sağlanması sektör açısından önemlidir. AB hala çiğ tavuk ihracatımıza yasak uyguluyor. Bu konuda da aradaki pürüzlerin kaldırılmasına ve somut adımların atılmasına ihtiyaç vardır."