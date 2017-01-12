Halepliler zeytin posasıyla ısınacak

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan sınır ötesindeki Halepliler'e yemek pişirme ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için zeytinin posasından temin edilen pirina odunu gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, yurt içindeki sığınmacıların yanı sıra sınır ötesindeki Suriyelileri de ağırlaşan kış koşullarında çaresiz bırakmamak için Türkiye'nin farklı kentlerinden hayırseverlerden destek alıyor.

Platform, sınır ötesine yakıt gönderilememesi nedeniyle Suriyeliler'in ısınma ve yemek ihtiyaçlarını giderebilmesi için farklı bir yöntem geliştirdi.

Kayseri'deki Seyyid Burhaneddin Vakfının desteğiyle Gaziantep'in Nizip ilçesinde fabrikalarda yağı çıkarılan zeytinin atıklarının kurutulmasıyla elde edilen 25 ton pirina odunu Şanlıurfa'dan sınır ötesine gönderildi.

Yardımın, elektrik, gaz ve mazot sıkıntısının hat safhada olduğu Halep'teki insanlara bir nebze olsun çare olması bekleniyor.

Platformun Başkan Yardımcısı Yusuf Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilere yönelik yaklaşık 6 yıldır yardım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle zor durumdaki mazlumlara şefkat eli uzatmaya çalıştıklarını anlatan Mert, "Bir formül ürettik. Kayseri'deki Seyyid Burhaneddin Vakfı ile görüştük ve 25 ton Nizip'teki bir firmadan preslenmiş zeytin çekirdeğinin sıkıştırılmış hali bize gönderildi. Biz bunu orada çadırda bulunan insanlarımıza gerek sobaya gerekse de çadır dışında yemek pişirmeleri maksadıyla gönderiyoruz." diye konuştu.

Yardımları karınca kararınca göndermeye devam ettiklerini belirten Mert, hayırseverlerden daha fazla destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Odun yüklü tır, Haleplilere ulaştırmak için Cilvegözü Sınır Kapısına doğru hareket etti.