Tüfenkci AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

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ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son dönemde döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin, "Manipüle edildiği noktasında güçlü veriler var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Tüfenkci, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Alışveriş merkezlerinde (AVM) güvenliğin sağlanması ve esnafın mağduriyetinin giderilmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin bilgi veren Tüfenkci, terör saldırılarının her yerde olabileceğini, bunların önlenmesi için topyekun hareket edilmesi, dikkatli olunması ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

AVM'ler hakkındaki yönetmelikte güvenlik hizmetlerinin artırılması, plaka okuma sisteminin zorunlu hale getirilmesi, özel güvenliğin daha fazla inisiyatif alması, sayı ve niteliklerinin buna göre değerlendirilmesi, acil müdahale ekiplerinin oluşturulması konularında düzenleme yaptıklarını anımsatan Tüfenkci, "Burada önemli olan fiziki kontroller kadar teknolojiyi de kullanmak ve alışverişe gelen insanlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu noktada insanları sıkmadan, rahatsız etmeden hareket etmek lazım. Bunu sağlayacak teknolojiyi kullanmaları yönünde yönetmelik çalışması yaptık. Zaten AVM'ler bu noktada gerekli hassasiyeti ve özeni gösteriyorlar." diye konuştu.

- Döviz kurundaki artış

Son dönemde döviz kurundaki artışa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, "15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayanlar, milletin direnciyle karşılaşanlar, emellerine nail olamayanlar, bundan üzüntü duyanlar ve bunların oluşturduğu lobiler, belli bir zaman sonra terörle elde edemeyecekleri hususları ekonomik anlamda elde edebilir miyiz diye adeta bir kampanya gibi saldırı başlattılar." dedi.

Tüfenkci, dövizdeki oynaklığın dünyadaki birtakım gelişmelerle alakalı olduğunu ancak bütün bu gerekçelerin dövizdeki oynaklığın bu kadar fazla olmasını gerektirmediğini ifade etti.

Döviz kurunun manipüle edildiği noktasında güçlü veriler bulunduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Özellikle bazı yurt dışı ve yurt içinde faaliyet gösteren fonların hızlı çıkışları var. Bunları Merkez Bankası ve Hükümet olarak yakından izliyoruz.

Millete yansımaması noktasında da daha önce tedbirlerimizi açıklamıştık. Şu anda anayasa görüşmeleri nedeniyle ara verilen torba yasa var. Torba yasa içerisinde krediler, sicil affı, birtakım vergi yüklerinin hafifletilmesi noktasında yasal düzenlemelere ihtiyaç vardı. Bu yasal düzenlemeleri Meclise sevk etmiştik. Bunu ilk fırsatta çıkarıp hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla almış olduğumuz tedbirlerin yansımalarını bu yıl göreceğiz. Gerekli tedbirleri baştan almıştık, şu anda yeni bir şey yok ama gerekirse bu noktada da çalışma yapılır."

- "Diyalog kapıları yeniden açıldı"

Tüfenkci, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak temaslarına da değinerek, "Başika kampını da bahane ederek bir gerilim oluşturulmuştu ancak Başbakan'ımızın seyahatiyle diyalog kapıları yeniden açıldı ve iki taraf da sorunlarını diyalogla halletme noktasında irade ortaya koydu. Biz niye Başika'dayız onu muhataplarımıza en üst düzeyde anlatma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Türkiye'nin güvenliğinin Irak'ın güvenliğiyle de yakından alakalı olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Irak adeta terör örgütlerinin üssü haline geldi ve istikrarsızlık ülkemize de ister istemez yansıyor. PKK, DEAŞ hatta FETÖ orada, YPG, PYD'de de orada, aklınıza hangi örgüt gelirse rahatlıkla girip faaliyet icra ettiği bir ortam." dedi.

Türk mallarının Irak pazarına girmesi noktasında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettiklerini anlatan Tüfenkci, "Olumlu yaklaştılar, sorunları giderme noktasında gayret göstereceklerini ifade ettiler. Bizim Irak pazarını elden bırakmamız lazım ve tekrardan pazar liderliğini ele geçirmemiz için bu girişim önemli bir başlangıçtı. Heyetler arası görüşmelerin yoğunlaşmasıyla ilişkiler daha olumlu seyir izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)