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"Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyası

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:17

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı ile Sürat Kargo arasında, "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyası çerçevesinde toplanan yardım malzemelerinin ücret alınmadan hızla ulaştırılması için iş birliği yapıldı.

Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin devreye girmesiyle İdlib başta olmak üzere güvenli bölgelere tahliye edilen Suriyelilere Türk halkının yardımlarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Bin tırdan fazla yardım malzemesinin bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, "Türk Kızılayı aracılığıyla bölgeye ulaştırılan yardımların on binlerce insana barınak, aş ve giysi olduğu vurgulandı.

- Yardım bekleyenlere hızlı lojistik imkanı

Açıklamada, güvenli bölgelerdeki Suriyelilerin ihtiyaçları karşılanırken, yeni oluşabilecek gereksinimler konusunda da kurumsal ve bireysel desteklerin sürdürüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kızılay Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Haleplileri Görmezden Gelmeyin' adlı kampanyaya Türkiye'nin her yerinden destek yağıyor. Bu yardımların lojistiği konusunda hassasiyet gösteren Sürat Kargo firması, önemli bir adım atarak, Türk Kızılayı ile iş birliği yaptı. Kızılayın ülke genelindeki şubelerinden, Halep insani yardım operasyonu kapsamında teslim edilecek kargoları ücretsiz olarak Kızılayın Suriye sınırındaki depolarına sevk edecek olan Sürat Kargo, insani yardıma en kısa sürede ihtiyaç duyan insanlar için hayati bir görevi yerine getirmiş olacak.

Halep'te yaşanan drama sessiz kalmayan Türk halkının yardımlarını Halep'lere ulaştırmak için devreye giren Türk Kızılayına, Sürat Kargo'nun insani yardımda verdiği destekle mazlumların yarası sarılmaya devam edecek."

Açıklamada, Kızılay şubelerinin kendi illerinde ve ilçelerinde topladıkları yardım malzemelerini paketlenmiş olarak teslim alacak Sürat Kargo'nun Kızılay tarafından yönlendirilen depolara yardımların sevkıyatını gerçekleştireceği, bu iş birliğinin bölgedeki insani yardım durumu normalleşinceye kadar devam edeceği belirtildi.





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