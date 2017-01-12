Uyuşturucuyla mücadele operasyonları

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ANKARA (AA) - Terör örgütünün finansman kaynaklarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son 10 günde yapılan 455 operasyonda 698 şüpheli yakalandı, bin 657 kilogram esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

Ülke genelinde, güvenlik güçlerince 1-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen 455 operasyonda 698 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, bin 657 kilogram esrar, 68 kilogram eroin, 12 kilogram kokain, 2 kilogram afyon sakızı, 11 kilogram bonzai, 2 kilogram metamfetamin, 121 bin 451 adet uyuşturucu tablet, 49 uzun namlulu silah ve 70 tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 698 şüpheliden 203'ü tutuklandı.