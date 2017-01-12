Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası

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ANKARA (AA) - Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı, 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2. tur elemelerine katılmak üzere Slovenya'ya gitti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, yarın Nova Gorica kentinde başlayacak C Grubu maçlarında sırasıyla Fransa, İsveç ve Slovenya ile karşılaşacak. Türkiye'nin maçları ilk iki gün TSİ 17.00'de, son gün ise 20.00'de başlayacak.

Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçları sonunda, ev sahibi Hollanda ile birlikte gruplarını lider bitiren 8 takım ve grup aşamasını ikinci sırada bitiren en iyi üç ekip, finallere yükselecek.

18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası, 1-9 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Arnhem kentinde düzenlenecek.

Başantrenör Onur Çarıkçı yönetimindeki milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eylül Karadaş, Fatma Nur Yılmaz, İlayda İşçimen, İlkin Aydın, Kezban Ezgi Kara, Merve Atlıer, Selen Durusoy, Simay Kurt, Yaprak Erkek, Zeynep Üzen.