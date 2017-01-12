Hastanede hastalara sinema keyfi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki devlet hastanesinde yatan hastalar hem tedavi oluyor hem de sinema izleyerek eğleniyor.

Kemer Devlet Hastanesince başlatılan etkinlikte her çarşamba sinema salonuna çevrilen hastanenin eğitim salonunda hastalara film gösterimi sunuluyor.

Hastalar ve yakınları, her çarşamba akşamı önce yemek yiyor, daha sonra sinema salonunda film izliyor. Hastalara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar uygulamadan memnun.

Hastane Başhekimi Yılmaz Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemer Devlet Hastanesini Türkiye'nin sayılı butik hastanelerinden biri haline getirme hayalleri olduğunu söyledi.

Etkinliği gerçekleştirmeden önce hastalarla da görüştüklerini anlatan Çiftçi, hastanede sosyal alanların olduğunu aktardı.

Çiftçi, hastanede otel gibi hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, "Hastalarımız gayet memnun. Bizi 'Gülen yüzlü hastane' olarak tanımlıyorlar. Çeşitli hastanelerde de tedavi gördüklerini ancak bizim hastanede gördüğü tedavi ve etkinliklerin daha güzel olduğunu söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz." dedi.

Hastanedeki eğitim salonunu ufak çalışmalarla sinema salonuna çevirdiklerini belirten Çiftçi, "Hastaların moralini yükseltmek istedik. Ailecek sinemaya gitmiş gibi bir ortam hazırlamak istedik. Birlikte gülüp, ağlamak istedik. İnşallah güzel olmuştur. Haftada bir gün saat 19.00'da film gösterimi başlıyor." diye konuştu.

Çiftçi, uygulamanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını düşündüklerini belirtti.

Hastanede tedavi gören Emel Erol, hastanede sinema izlemenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.