Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türkiye Sağlık Turizmi Derneğince başlatılan "Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar" projesi ile engelli bireylere iş imkanı sağlanacak. Proje kapsamında katılımcılara 3 ay süreyle çağrı merkezi operatörlüğü, yabancı dil ve kat hizmetleri eğitimleri verilecek.

Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliği ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal, "Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar" projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin istihdam edilmesinin önündeki engellerin farkında olduklarını söyledi.

Birdal, "Kendilerini ifade edemeyen, çalışma hakkından yoksun kalan, gelişemeyen dezavantajlı bireylerin niteliklerini arttırarak, insan kaynağı ihtiyacını karşılamak adına geliştirdiğimiz Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi ile söz konusu kişiler için ciddi bir istihdam kaynağı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Birdal, 3 ay sürecek eğitimlerin ardından 2 aylık staj süresinin olacağını belirterek, engellilere çağrı merkezi operatörlüğü, mesleki İngilizce ve kat hizmetleri alanlarında eğitim verileceğini kaydetti.

Bu eğitimlerle engelli bireylerin topluma kazandırılması ve meslek edinmelerine destek olunmasını amaçladıklarını ifade eden Birdal, proje eğitim programına katılmak isteyen adaylarda 18-45 yaş aralığında ve en az ilkokul mezunu olma ile temel düzeyde İngilizce bilgisine sahip olma şartı aranacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının ve Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleri ile projeyi sürdüreceklerini kaydeden Birdal, katılımcıların projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.yenihayatenstitusu.org ve www.saglıkturizmi.org.tr adreslerinden ulaşabileceklerini de belirtti.