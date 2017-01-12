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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Eritre’nin Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosuna elektronik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Boynuzu'nda yer alan Eritre’ye sağlanan elektronik ekipman desteği başkent Asmara’da düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, görevine yeni başlayan Türkiye'nin Asmara Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu ve Eritre Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu Başkanı Habtemichael Tsegay katıldı.

Tsegay, törende yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.



Güney Sudan’ın ardından Afrika’nın en genç ülkesi olan Eritre ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1993 yılından bu yana devam ediyor. 2013'te açılan Türkiye'nin Asmara Büyükelçiliği, ülkedeki faaliyetlerini sürdürüyor.



