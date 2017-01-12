12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Obamacare'in iptali için ilk adım

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:32

ANKARA (AA) - ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, yasal bağlayıcılığı olmayan bir bütçe kanunu tasarısını onaylayarak ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun iptalini mümkün kılacak bürokratik yolun önünü açtı.

ABD Senatosundaki görüşmelerden sonra oylamaya sunulan bütçe kanunu tasarısı 48'e 51 oyla kabul edildi. Böylece Demokrat Partili ABD Başkanı Barack Obama'nın ismiyle anılan "Obamacare" sağlık reformunun iptalini sağlayacak ve şubat ayında oylamaya sunulabilecek yasa tasarısının önünü açan ilk adım atılmış oldu.

Oylama öncesinde Senatoda yaşanan tartışmalarda Demokrat Parti temsilcisi senatörler, sağlık reformunun iptalinin önünü açan tasarıyı eleştirerek reformun çok hızlı bir şekilde kaldırılmasının kaosa sebep olacağını ve şu an bu reform paketinin bir alternatifi bulunmadığını savundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin Obamacare sağlık reformunun kaldırılmasıyla oluşması muhtemel kaosun sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini belirttti. Schumer, "Cumhuriyetçiler mevcut sağlık sistemini kaosla değiştirmek yerine biz Demokratlarla çalışarak sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirebilirler." dedi.

Temsilciler Meclisinin tasarıyı cuma günü oylamaya sunması bekleniyor. ABD basını, aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı üyelerin alternatif bir plan olmadan Obamacare'in iptal edilmesine karşı olduğunu yazdı.

ABD başkanı seçilen Donald Trump ise Obamacare'in kaldırılır kaldırılmaz yerine yeni bir yasa getirilmesi gerektiğini belirtti. Obamacare yerine düşündüğü reform paketi hakkında şu ana kadar bilgi vermeyen Trump'ın, bu konu hakkındaki ayrıntıları Sağlık Bakanı adayı Tim Price'ın ABD Senatosu tarafından onaylanmasından sonra açıklaması bekleniyor.

Trump, daha önce yaptığı konuşmada, 23 milyon Amerikalıyı etkileyecek Obamacare iptalinin "çok hızlı" olmasını beklediğini söylemişti.

ABD'de milyonlarca yoksul Amerikalının sağlık harcamalarının devletçe karşılanmasını sağlayan ve kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen yasa 1 Ocak 2014’te yürürlüğe girmişti. Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından önemli olan bu yasaya paralel olarak getirilen sağlık sigortası zorunluluğu ülkede tartışmalara yol açmıştı.


İLGİLİ HABERLER

Çipli betonlarla konutların sağlamlığı görülebilecek
YEREL

ÇİPLİ BETONLARLA KONUTLARIN SAĞLAMLIĞI GÖRÜLEBİLECEK
Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Çankaya'nın huzuru için 7/24 denetim
YEREL

ÇANKAYA'NIN HUZURU İÇİN 7/24 DENETİM
ÇSM'de &quot;Nazım&amp;Brecht Buluşması&quot; rüzgarı esecek
YEREL

ÇSM'DE "NAZIM&BRECHT BULUŞMASI" RÜZGARI ESECEK
TÜGVA tarafından &quot;Halep'te Birkaç Dakika&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

TÜGVA TARAFINDAN "HALEP'TE BİRKAÇ DAKİKA" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Hindistan'dan Amazon'a paspas tepkisi
YEREL

HİNDİSTAN'DAN AMAZON'A PASPAS TEPKİSİ
Gizemli fosil hayat ağacındaki yerini nihayet buldu
YEREL

GİZEMLİ FOSİL HAYAT AĞACINDAKİ YERİNİ NİHAYET BULDU

Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Ahmet Çalık Galatasaray'da
YEREL

AHMET ÇALIK GALATASARAY'DA
Hazineden otomatik katılımda &quot;hizmet kalitesi&quot; uyarısı:
YEREL

HAZİNEDEN OTOMATİK KATILIMDA "HİZMET KALİTESİ" UYARISI:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:

9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Tüfenkci AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
YEREL

TÜFENKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (3)
TİKA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteği
YEREL

TİKA'DAN ERİTRE'YE ELEKTRONİK EKİPMAN DESTEĞİ

&quot;Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar&quot;
YEREL

"ENGELSİZ SAĞLIK TURİZMİ İLE YENİ HAYATLAR"
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
YEREL

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası
YEREL

VOLEYBOL: 18 YAŞ ALTI BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Coen kardeşler TV dizisi çekmeye hazırlanıyor
YEREL

COEN KARDEŞLER TV DİZİSİ ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları
YEREL

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONLARI
&quot;Haleplileri Görmezden Gelmeyin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEPLİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN" KAMPANYASI

Tüfenkci AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
YEREL

TÜFENKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (2)
Gençler, 15 Temmuz'u unutmayacak
YEREL

GENÇLER, 15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAK