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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu, terör örgütüyle iş birliği yapmanın meşru görülemeyeceğini söylemeye devam edeceklerini, bu konuda müttefik ülkeleri ikna etmek için her türlü gayreti göstereceklerini belirterek, "Ümit ediyoruz başta, ABD'de 20 Ocak'ta görev devralacak Sayın Trump ve yönetimi, bu noktada Türkiye'nin sesine kulak verir ve ABD bir yanlıştan daha fazla zaman kaybetmeden döner." dedi.

Bakan Işık, JW Marriott Otel'deki 9. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bazı NATO üyesi ülkelerin Türkiye için büyük tehdit oluşturan terör örgütlerine müsamahakar yaklaşımda bulunduğunu belirtti.

Bunu eleştirmeye, onların bu tavırdan vazgeçmeleri için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi:

"Senin teröristin, benim teröristim ayrımının ne kadar büyük felaketlere yol açacağını bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. İşine geldiği zaman bir örgütün 'terör örgütü', işine gelmediği zaman 'Hayır, bu terör örgütü değildir' diye, bu çifte standartlı yaklaşımı Türkiye olarak kabul etmediğimizi en açık, net şekilde söylemeye devam edeceğiz. Bölgede PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu, terör örgütüyle iş birliği yapmanın hangi gerekçeyle olursa olsun meşru görülemeyeceğini ve terör örgütüyle iş birliğinin yılanla çuvala girmek olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Bu konuda da müttefiklerimizi ikna etmek için her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz, her türlü yolu deneyeceğiz. Ümit ediyoruz başta, ABD'de 20 Ocak'ta görev devralacak Sayın Trump ve yönetimi, bu noktada Türkiye'nin sesine kulak verir ve ABD bir yanlıştan daha fazla zaman kaybetmeden döner. Zararın neresinden dönülürse kardır. Bu anlayışla NATO ile ilişkilerimizi güçlü şekilde sürdürmeye, NATO'nun güçlü bir ülkesi olarak yolumuza devam etmekte kararlıyız."

Bakan Işık, böyle bir konjonktürde Türkiye'nin savunmasına önem vermesi ve savunma sanayisini güçlendirmesinin gayet doğal olduğunu belirterek, "Türkiye savunma harcamalarını artırmak durumundadır. Şu anda belki dünyada bu kadar fazla tehditle aynı anda mücadele eden belki en önemli ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

"Kritik öneme sahip" dediği savunma sanayi yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Işık, "Savunma sanayimizin dışa bağımlılığını minimize etmek bizim için bir vatan borcudur." ifadesini kullandı.

- "15 Temmuz adeta, 'kral çıplak' denildiği gün oldu"

Türkiye'de 1960 darbesinin ardından anormal bir yapının oluşturulduğunu, Milli Savunma Bakanlığının yapması gereken işlerin tamamının Genelkurmay Başkanlığınca üstlenildiğini anlatan Bakan Işık, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki gereksiz yükleri artırdığını aktardı.

Türkiye'de pek çok kesimin Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ilişkilerinin ne NATO ne de gelişmiş, demokratik ülkelerle uyumlu olduğunu vurgulayan Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama maalesef bu alanlarda bir gelişme kaydedilemedi. Fakat 15 Temmuz bu noktada adeta, 'kral çıplak' denildiği gün oldu. Eğer bir silahlı kuvvetlerin 335 generalinin 150'den fazlası bir darbe girişimine katılmışsa burada kişisel sorumluluk aramaktan daha çok sistemik sorunlara, zaaflara odaklanmak durumundayız. Kurmay subayların yüzde 50'den fazlası ordu içine sızmış bir hain çetenin mensubuysa ve şu anda yüzde 50'den fazlasının TSK ile ilişiği kesilmişse burada 'A şahsının, B şahsının, C şahsının sorumluluğu vardır' anlayışından daha ziyade sistemik bir problem olduğunu belirtmek durumundayız."

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında önemli değişikliklerin yapıldığını anımsatan Işık, "En temel amacımız TSK'nın üzerindeki gereksiz yükleri almak ve TSK'yı harbe hazırlıkta, harekatta, istihbaratta, eğitimde ve muhaberede çok daha güçlü ve dinamik hale getirmektir." değerlendirmesini yaptı.

- Milli Savunma Bakanlığının yapısı

Türkiye'nin demokrasi yolundan dönmeyeceğini, bunu da kimsenin engelleyemeyeceğini kaydeden Bakan Işık, "Bu ilerlemenin hızlanabilmesi için de demokratik kurumların güçlenmesi hayati önem taşıyor. İşte bu noktada Türkiye'de 1960'dan beri maalesef üzerinde durulmayan TSK'nın üzerindeki demokratik denetim mekanizmalarını da oluşturduk, oluşturuyoruz. Herkes hesap verdiği gibi asker de hesap verecek. Ama bunu yaparken Türkiye'nin savunmasında ve güvenliğinde de asla bir zaafa meydan verilmeyecek." diye konuştu.

Işık, 15 Temmuz'dan önce Bakanlığının adeta Genelkurmay Başkanlığının tedarik başkanlığı gibi olduğunu, bakan ve bakan yardımcısı dışında kurumda başka sivilin bulunmadığına dikkati çekerek, "Böyle bir bakanlıkta hafıza oluşur, süreklilik sağlanabilir mi?" diye sordu.

Uygulamaya geçen yeni modelle asker ve sivilin iç içe çalıştığını, kararların ortak alındığını aktaran Işık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birlikte çalışmanın Türkiye'ye kazandıracağı en önemli unsur ön yargıdan kurtulmak olacak. Askerin sivile, sivilin de askere karşı önyargısı bu birlikte çalışmayla aşılabilir. Hedefimiz önümüzdeki üç yılda yüzde 60 sivil, yüzde 40 askerin idari görevlerde bulunduğu, Bakanlık hafızasının da korunduğu, askeri gerekliliğin de her kararda dikkate alındığı bu yapıyı oluşturmak. Şunu da çok net biliyoruz, sadece askerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı ne kadar yanlışsa sadece sivilden oluşan Milli Savunma Bakanlığı da o kadar yanlış. Tek yolumuz var birlikte çalışmak."

Bakan Işık'ın konuşmasının ardından, basına kapalı gerçekleştirilen soru cevap bölümüne geçildi.

(Bitti)