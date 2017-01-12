Adana'da yargı çalışanlarından kan bağışı

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ADANA (AA) - Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kentin 191 bin 250 ünite kan bağışı ile 2016 yılında Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Adana Adliyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, adliyede hakim ve savcılar ile yargı çalışanları, kan bağışında bulundu.

Burada konuşan Saygılı, 2017 Kan Bağışı Kampanyasını Adana Adliyesinde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana Adliyesi, bir taraftan yüreklere adaleti tesis ederek, bir taraftan da bu yıl ikincisini yaptığımız çok anlamlı kan bağışı etkinliğiyle, iyiliği bulaştırıyor. Kan dökülen dünyada, sizler kan bağışı yaparak hayat kurtarmaya gayret ediyorsunuz. Verdiğiniz kanlarla Adana hem kendi ihtiyaçlarını karşılamış, hem de çevre illere destek olan bir il haline gelmiştir. Adana, 191 bin 250 ünite kan bağışı ile 2016 yılında Türkiye birincisi oldu. Türk Kızılayı adına, sizleri kutluyor ve bağışlarınız için teşekkür ediyoruz."

- "Gönüllü bağışçılar kervanına katıldık"

Kan bağışı kampanyasına katılan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da bağışların, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Türk Kızılayı, başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere birçok insani yardımda bulunuyor, onların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışıyor. Yine milyonlarca insanın kan ihtiyacını karşılıyorlar. Adana Adliyesi olarak gönüllü kan bağışçıları kervanına katılarak, kan verip hayat kurtaran bir kurum olmak için Türk Kızılayı ile ortaklaşa bu çalışmaya imza attık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ve başsavcı vekilleri ile adliyede görev yapan hakim, savcı ve yargı çalışanları katıldı.