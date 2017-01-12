Erzurum'da öğrencilerden Haleplilere yardım

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Haleplilere gönderilmek üzere özel bir okul öğrencileri tarafından 2 tır un toplandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özel Güneş Okulları tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım tırları, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde öğrencilerin de katılımıyla Haleplilere uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, yaptığı açıklamada, yardımseverliğin insani ve dini bir görev olduğunu anlattı. Hz. Muhammed'in, "Komşusu açken, tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatan Yıldız, "Sizler de bu şekilde bu görevi yerine getirmiş oldunuz. Yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımlardan dolayı o kardeşlerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermiş oluyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz. Bu örnek yardım ve çalışmanın bütün okul ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını diliyorum." dedi.

İHH İl Temsilcisi Bülent Güven de Suriye'de 6 yıldır yapılan bu savaşa ülke insanı olarak kayıtsız kalınmadığını dile getirdi.

Güven, "Bu anlamlı çalışmalarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri takdir ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Bugün Erzurum'dan krizin başlangıcından bu yana 36. tırımızı gönderiyoruz. Bu tırların organizesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



