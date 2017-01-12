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ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman köylüsünün ceviz, badem, zeytin, defne, harnup gibi meyvesinden faydalanılan türler ile özellikle kendi tapulu arazileri de dahil olmak üzere Hazine, orman ve sahipli araziler üzerinde 30 dekara kadar alanda yapacağı özel ağaçlandırmaların yatırım giderlerinin 3'te 2'sinin Bakanlık tarafından karşılanacağını bildirdi.

Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan özel ağaçlandırmaya ilişkin yönetmelik değişikliğiyle yeni bir yol haritasının belirlendiğini, bu çerçevede Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Söz konusu yönetmeliğin orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve gelirlerin tahsilatına yönelik düzenlemeleri kapsadığını ifade eden Eroğlu, bu doğrultuda orman köylülerinden gelen talepleri dikkate aldıklarını aktardı.

Eroğlu, yönetmelikle özel ağaçlandırmalarda bugüne kadar uygulanan, gerçek ve tüzel kişilere kredi, köy tüzel kişiliklerine ise hibe desteği uygulamasının kaldırıldığına işaret ederek, "Bunun yerine orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin ceviz ve badem gibi gelir getirici türlerle, en fazla 30 dekara kadar alanda yapacağı özel ağaçlandırmalarda yüzde 65 hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı özel ağaçlandırmalarda ise yüzde 25 hibe uygulaması getirildi." bilgisini verdi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hibe tahsisi uygulamasına gidilmesi sebebiyle kredi tahsisi yapılmayacağına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarının özellikle büyükşehir olan illerdeki belediyelerin büyükşehir yasası sebebiyle almak zorunda oldukları köy tüzel kişiliği özel ağaçlandırma taleplerini doğrudan OGM'ye devretmeleri konusu daha da netleştirildi. Artık resmi olarak şunu söyleyebiliriz ki, orman köylüsünün ceviz, badem, zeytin, defne, harnup gibi meyvesinden faydalanılan türler ile özellikle kendi tapulu arazileri de dahil olmak üzere hazine, orman ve sahipli araziler üzerinde 30 dekara kadar alanda yapacağı özel ağaçlandırmaların yatırım giderlerinin 3'te 2'si, Bakanlığımız tarafından hibe olarak orman köylümüze verilecek. Yönetmelik değişikliğinin orman köylülerine hayırlı olmasını diliyorum."