Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan KLK Enerji Üretim AŞ hisselerinin belli oranının Kalyon Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, AKSA Enerji Üretimi AŞ ve iştirakleri bünyesinde bulunan Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti, Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti, Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti, Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve Atik RES’in, hisse satışı yoluyla Güriş Grup şirketlerinden 1 G Enerji Üretim AŞ, 2 G Enerji Üretim AŞ, Notos Elektrik Üretim AŞ, Anzer Elektrik Üretim AŞ ve 3 G Elektrik Üretim AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Munksjö Oyj ve Ahlstrom Corporation'ın birleşme işlemine onay verildi.

Öte yandan, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanan “Çimento Sektöründe Alt İşveren ve Yüklenici İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Kılavuzu”nun uygulanmasına menfi tespit belgesi verildi.