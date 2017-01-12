Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birlik ve beraberliği güçlendirecek, demokratik anlayışımızı olgunlaştıracak, ülke istikrarına katkı yapacak her türlü girişimi önemli bulduklarını belirterek, "Yeni anayasa çalışmalarını da gündeme geldiği ilk andan itibaren bu çerçevede değerlendirdik." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifinin ülke gündeminin ilk sırasında yer aldığını söyledi.



Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu öteden beri dile getirdiklerini, bu kapsamda parti olarak anayasa değişikliği tekliflerinin yer aldığı çalışmayı, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderdiklerini belirten Karamollaoğlu, güçler ayrılığı ilkesi ile milli iradenin tam anlamıyla temsil edildiği güçlü bir sistemden yana olduklarını ifade etti.

Karamollaoğlu, yönetimde istikrar, yargıda adalet anlayışının bir ülke için temel değerler olması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parti olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, demokratik anlayışımızı olgunlaştıracak, ülke istikrarına katkı yapacak her türlü girişimi önemli buluyoruz. Yeni anayasa çalışmalarını da gündeme geldiği ilk andan itibaren bu çerçevede değerlendirdik. Milletimizin beklentileri doğrultusunda hazırlanmış en uygun anayasanın ortaya çıkması için iyi niyetli ve samimi bir çaba ortaya koyduk. Yönetimde istikrarı, yargıda adaleti tesis edecek çalışmalara karşı olmadığımızı defalarca açıkladık. Bu yöndeki ilk öneriyi yapan da Milli Görüş'tür."

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında "açık oy kullanıldığı" iddialarına da değinen Karamollaoğlu, bu şekilde oy kullanmanın demokrasilerde yerinin olmadığını ifade etti.

